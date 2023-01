FOTO – Inter, svelata la maglia contro il Verona con un nome in bella vista

L’Inter si prepara ad ospitare il Verona nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui gialloblù). Intanto il club nerazzurro su Twitter svela la maglia con la quale scenderanno in campo Skriniar e compagni

MAGLIA – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal passaggio ai quarti di Coppa Italia ottenuto battendo il Parma, riprende il suo cammino in campionato contro il Verona stasera a San Siro alle ore 20.45. La vittoria è un obbligo per non perdere ancora terreno dalla vetta e per agganciare la Juventus in classifica. Intanto su Twitter l’Inter svela la maglia con la quale scenderà in campo: è la prima, con i colori nerazzurri.

In bella vista proprio la maglia di Hakan Calhanoglu che ha recuperato e sarà della sfida.