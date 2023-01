Inter-Verona, Zaffaroni non cambia molto: in attacco guida Djuric – Sky

Inter-Verona è la sfida in programma alle 20.45 a San Siro, valevole per la diciottesima giornata di Serie A (vedi probabili formazioni). Secondo le ultime di Sky Sport, il tecnico gialloblù Zaffaroni non cambierà molto rispetto alle ultime sfide con Cremonese e Torino che hanno portato quattro punti

SCELTE FATTE – Inter-Verona si giocherà alle ore 20.45 a San Siro per il diciottesimo turno di Serie A. Mentre Simone Inzaghi ritorna quasi a tutti i titolari dopo gli ottavi di Coppa Italia con il Parma, il tecnico gialloblù Marco Zaffaroni non si discosta molto dalle scelte fatte contro Cremonese e Torino. Secondo le ultime di Sky Sport, sulla trequarti Lazovic va verso la conferma mentre a centrocampo Sulemana è favorito su Veloso. In attacco Djuric preferito agli altri attaccanti.

VERONA probabile formazione (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; De Paoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric