FOTO − Inter, successo a Verona. De Vrij: «Grande lavoro di squadra»

L’Inter vince in rimonta contro il Verona per 1-3. Gara sofferta al Bentegodi contro una squadra molto dura. Stefan de Vrij, uno dei migliori, ha elogiato la squadra su Instagram

SQUADRA − Secondo successo consecutivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Decisiva la doppietta nella ripresa del Tucu, pupillo del tecnico nerazzurro. Dopo un avvio shock con la rete scaligera di Ivan Ilic, su errore di Samir Handanovic, l’Inter ha rimontato nel secondo tempo. Buona la prova della linea difensiva interista che, nonostante la velocità dei veneti, si è comportata in modo ottimale. Ok anche Stefan de Vrij che ha voluto condividere la vittoria con l’intera squadra su Instagram: «Grande lavoro di squadra».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefan de Vrij (@stefandevrij)