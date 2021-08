FOTO – Vidal traccia la strada: «Restiamo concentrati sui nostri obiettivi!»

Vidal è stato uno dei migliori in campo contribuendo in maniera attiva alla rimonta dell’Inter sul campo del Verona (qui le pagelle). Su Instagram, il centrocampista ha indicato la strada da seguire dopo questo ottimo avvio.

IMPEGNO COSTANTE – Dopo il grande impatto nel match contro il Genoa con un gol e un assist, Arturo Vidal si è ripetuto nel secondo tempo di Verona-Inter con una grande prestazione e il lancio millimetrico per Matteo Darmian nell’azione del primo gol di Joaquin Correa. Il centrocampista cileno ha iniziato questa stagione alla grande e punta a confermarsi su questi livelli: “Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi, questo è l’inizio e sappiamo che dando tutti noi stessi fino in fondo come oggi possiamo fare molta strada… Forza Inter!”. Ad accompagnare queste parole, le immagini della sua esultanza e quella del gruppo unito in un abbraccio. Di seguito il post dall’account ufficiale di Vidal.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)