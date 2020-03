FOTO – Inter ferma? Allenamento alternativo per Brozovic e Skriniar

L’Inter ha sospeso la propria attività sportiva in seguito alla positività di Daniele Rugani (affrontato domenica). Chiuso il Suning Center di Appiano Gentile, alcuni giocatori continuano ad allenarsi a casa. Ecco gli scatti che immortalano Brozovic e Skriniar.

COMPAGNI E AMICI – Niente allenamenti per i giocatori dell’Inter (articolo qui), sottoposti a maggiori controlli dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus. La società nerazzurra ha disposto la sospensione dell’attività sportiva fino a data da destinarsi, in attesa di conoscere l’evoluzione dell’emergenza in corso in queste settimane. Tuttavia nulla vieta ai giocatori di mantenersi in forma, scelta caldeggiata da Antonio Conte stesso. I primi a dare evidenza del loro impegno in questi giorni difficili sono Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Un ottimo esempio dai due giocatori che hanno anche sostituito Samir Handanovic nei panni del capitano, durante l’assenza del numero 1. Ecco gli scatti pubblicati da Marcelo Brozovic insieme a Skriniar, definito vero e proprio “amico”. Questo il messaggio corredato: “Io resto a casa con mio amico! 😍🥰❤️“.