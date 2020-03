Coronavirus, Inter in quarantena: giocatori a casa, per...

Coronavirus, Inter in quarantena: giocatori a casa, per ora niente tamponi

La notizia di ieri sera sulla positività dello juventino Daniele Rugani ha colpito anche l’Inter, ultima avversaria dei bianconeri pochi giorni fa. I nerazzurri staranno per il momento nelle loro case

La positività di Daniele Rugani al Coronavirus, comunicata ieri notte, ha colpito anche l’Inter ultima avversaria dei bianconeri domenica scorsa allo Stadium. Secondo la Gazzetta dello Sport sono scattati tutti i protocolli previsti in questo caso, giocatori e staff dell’Inter passeranno 14 giorni in quarantena nelle loro case. Per il momento non sono stati effettuati tamponi in quanto nessuno accusa dei sintomi.

fonte: gazzetta.it