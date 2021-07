FOTO – Inter, Darmian al raduno con un sorriso che dice tutto: «Ritorno!»

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per il primo giorno di raduno, al quale era presente anche la dirigenza (vedi articolo). Darmian arriva sorridente e felicissimo di ritrovare la squadra e Simone Inzaghi. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram

