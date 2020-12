FOTO – Inter-Crotone: la carica (e i sorrisi) di Skriniar e Bastoni

Alessandro Bastoni Inter

È partito il countdown per Inter-Crotone, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, in programma domenica 3 gennaio alle ore 12.30. Alessandro Bastoni fatica sul campo (assieme al compagno di reparto Skriniar) in vista della gara di San Siro

SORPRESA – Quando uscì la notizia che il cartellino di Alessandro Bastoni sarebbe stato messo a bilancio per 31 milioni di euro, parecchi tifosi – e addetti ai lavori – storsero il muso. Tre anni e mezzo dopo, quella cifra pare riduttiva per quantificare l’apporto tecnico e agonistico dell’ex Atalanta. L’Inter, a breve, dovrebbe blindare Bastoni con un nuovo contratto, per vincolarlo fino al 2025. Nel frattempo, il classe ’99 tiene il mirino ben stretto sul prossimo impegno: Inter-Crotone, in programma domenica prossima. Qui, una foto dall’allenamento di oggi con il compagno di reparto, Milan Skriniar.