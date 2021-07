FOTO − L’Inter continua il lavoro ad Appiano Gentile per la nuova stagione

Dopo l’amichevole di ieri sera contro il Lugano, vinta ai calci di rigore, non si ferma la preparazione della nuova Inter di Simone Inzaghi. Tramite l’account ufficiale, l’Inter ha voluto mostrare ai tifosi il lavoro della squadra in vista della nuova stagione

LAVORO − L’Inter ha vinto ai calci di rigore la prima amichevole stagionale contro il Lugano. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla squadra svizzera ai rigori per 4 a 3. Ottime le prestazioni del laterale Federico Dimarco, nonché del giovane attaccante uruguaiano Martin Satriano. Il club, tramite il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato una serie di foto con la squadra subito al lavoro in vista della nuova annata. Questa la didascalia: «Pre-stagione. I nerazzurri proseguono la preparazione per la stagione 2021/22».

