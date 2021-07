Caressa: «Inter, all’inizio sarà un po’ dura. Lasciare tempo ad Inzaghi»

Fabio Caressa, tramite il proprio account Instagram, ha voluto dire la sua sull’Inter. Per il telecronista, inizialmente, i nerazzurri faticheranno un po’ ma Inzaghi troverà, con il tempo, le contromisure

TEMPO − Così Caressa sull’Inter: «Martin Satriano ieri ha giocato una buona partita in amichevole, anche se queste partite lasciano il tempo che trovano. Rimarrà Federico Dimarco che arriva da un’ottima stagione al Verona. Secondo me, per l’Inter all’inizio sarà un po’ dura perché è cambiato tantissimo. Quando va via un allenatore come Antonio Conte che ha un metodo di lavoro molto preciso, molto ripetitivo, quasi ossessivo, abituarsi al cambiamento non è facile anche con un ottimo allenatore come Simone Inzaghi. Lui è veramente un ottimo allenatore che troverà sicuramente le contromisure, però, bisogna lasciargli un po’ di tempo».