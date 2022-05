FOTO – Gosens: «Primo trofeo in carriera e Dumfries sorride, notte perfetta»

L’Inter ieri contro la Juventus ha bissato il successo in Supercoppa Italiana alzando al cielo la Coppa Italia. A celebrare la vittoria sui social anche Robin Gosens che si dice felice sia per il trofeo sia per un suo compagno di squadra.

CELEBRAZIONE – L’Inter ha vinto l’ottava Coppa Italia della sua storia ieri contro la Juventus con i nerazzurri capaci di vincere 4-2 contro i bianconeri. La festa è stata grande con molti calciatori che hanno postato alcuni momenti sui social. Gosens, scrive così.

«Primo trofeo della mia carriera e Dumfries che finalmente fa un sorriso. Notte perfetta. Complimenti a tutti!» Non solo la voglia di vincere il trofeo, anche un ambiente disteso e in vena di scherzi.