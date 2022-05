Juventus-Inter, giusti entrambi i rigori. Brozovic da rosso: la moviola – TS

Juventus-Inter, la direzione di Valeri, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, è coraggiosa. Giusti i due rigori assegnati ai nerazzurri. Brozovic da rosso

LA MOVIOLA –Juventus-Inter, la direzione di Valeri è “coraggiosa”. È questa la linea di Tuttosport oggi in edicola, che analizza gli episodi avvenuti nel corso della finale di Coppa Italia. Al 3′ primo episodio con Vlahovic che, servito da Bernardeschi, va giù su un contrato di de Vrij alle sue spalle: l’olandese, secondo il quotidiano, rischia, ma giusto lasciar correre. Al 10′ ammonito Brozovic per una trattenuta su Dybala: il croato scaglia via il pallone, da regolamento, precisa il quotidiano, ci starebbe il secondo giallo. Al 33′ rigore per l’Inter: contatto De Ligt-Lautaro, con l’argentino che poi cerca la gamba di Bonucci. Fischio giusto. Nel secondo tempo supplementare altro penalty per i nerazzurri: De Ligt in ritardo su de Vrij, Valeri lascia correre ma richiamato dal VAR assegna, giustamente, il rigore. Scena, secondo Tuttosport, che potrebbe ripetersi al 15′ quando l’olandese tocca il piede di Vlahovic. Il VAR, però, non interviene.

Fonte: Tuttosport