FOTO – Fontanarosa lascia il sangue sul campo in Inter-Frosinone

Alessandro Fontanarosa è sceso ieri in campo in Inter-Frosinone di Primavera 1, terminata con il punteggio di 2-2. Per il numero 6 nerazzurro attimi di paura nel secondo tempo, dopo che da uno scontro con un giocatore ciociaro il difensore dell’Inter ha iniziato a perdere sangue della testa

DARE TUTTO – Si potrebbe dare questo senso all’ultima foto postata da Alessandro Fontanarosa sul proprio account Instagram. Il numero 6 nerazzurro ieri si è reso protagonista di un evento poco piacevole. In seguito a una gomitata subita alla nuca – da parte di Peres, difensore del Frosinone – il giocatore nerazzurro ha iniziato a perdere sangue. Oggi, la foto del giocatore che viene medicato può essere interpretata come la volontà dello stesso di lasciare anche il sangue sul campo.

Ecco la foto pubblicata dal difensore nerazzurro su Instagram.