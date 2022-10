De Vrij torna al “top”: contro la Sampdoria prestazione convincente con gol

Stefan De Vrij ha offerto una prestazione ottima nel match contro la Sampdoria. Oltre al gol che ha sbloccato la partita, l’olandese sembra aver ritrovato la sicurezza che lo aveva reso uno dei top difensori in Italia

PRESTAZIONE DA TOP – Stefan De Vrij sembra essere tornato. Dopo un inizio di stagione complicato, il numero 6 nerazzurro sta ritrovando sicurezza e sta tornando ad essere quel difensore affidabile che tutti abbiamo ammirato nel corso degli anni. Contro la Sampdoria l’olandese ha offerto la miglior prestazione stagionale, condita dal gol che ha sbloccato l’incontro (qui la pagella del numero 6 nerazzurro).

I MOTIVI DELLA RIPRESA – Tra i motivi del rilancio del classe ’92 ex Lazio pare esserci proprio un ex giocatore della Lazio. L’insediamento di Francesco Acerbi ha permesso a De Vrij di poter riposare in qualche occasione. E a quanto pare, qualche panchina all’olandese pare aver fatto bene, sia per ottimizzare la condizione fisica che per recuperare energie mentali. Oltre alla prestazione di ieri, il numero 6 giocò alla grande contro il Barcellona a San Siro. Inzaghi – ma anche tutta l’Inter – spera di aver ritrovato il suo difensore centrale, che nonostante l’età, continua a essere il perno del reparto difensivo nerazzurro, per via della sua grande esperienza. E poi, un difensore con il vizio del gol è sempre ben accetto in una rosa che punta ad alzare trofei.