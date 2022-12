FOTO − L’ex Inter Cruz festeggia l’Argentina e ringrazia Messi: «Leo caro»

Cruz festeggia la vittoria del Mondiale della sua Argentina. L’ex Inter ringrazia in particolare Messi, protagonista di una coppa del Mondo incredibile

GRAZIE − Julio Cruz festeggia per la vittoria della sua Argentina, che ieri ha alzato al cielo la terza coppa del Mondo della sua storia. L’ex attaccante dell’Inter ringrazia in particolare Leo Messi, il quale ha trascinato l’Albiceleste verso questo traguardo importantissimo. «Sogno realizzato Leo caro. E grazie a tutti per questa coppa dei sogni». Di seguito il post su Instagram.

Mondiale incredibile di Messi chiuso con sette gol.