Stramaccioni: «Lautaro Martinez e Dybala? Pizzico di Serie A ci voleva»

Stramaccioni è intervenuto sul Mondiale in Qatar all’indomani della vittoria dell’Argentina ai danni della Francia. Un breve intervento in merito a Lautaro Martinez e Dybala

MONDIALE CONDITO − Andrea Stramaccioni, su Radio Anch’io lo Sport, si concentra anche sui giocatori di Inter e Roma: «Lautaro Martinez e Dybala protagonisti nel finale? Alla fine un pizzico di Serie A ci voleva per condire questa finale. Nel momento in cui Deschamps toglie Griezmann per mettere quattro attaccanti, la Francia e Mbappe si esaltano. Alvarez è un giocatore che ha dimostrato grazie anche al coraggio di Scaloni, che decide di rivoluzionare la squadra dopo il KO all’esordio contro l’Arabia Saudita».