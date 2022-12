FOTO – Dumfries si unisce al cordoglio per Pelé: «Leggenda»

Purtroppo in serata, dal Brasile, è arrivata la notizia della scomparsa di Pelé all’età di 82 anni. Tra i tanti che si sono uniti al cordoglio per la leggenda calcistica brasiliana c’è anche Denzel Dumfries.

CORDOGLIO – Il mondo del calcio si unisce attorno alla famiglia di Pelé, per ricordare la leggenda brasiliana che ha fatto la storia del calcio. Tra questi anche Denzel Dumfries, che ha pubblicato una foto dell’ex attaccante: “Riposa in pace leggenda”. Poche, ma profonde, parole per ricordare un vero e proprio pezzo di storia del calcio.

Questo il post pubblicato dall’esterno olandese dell’Inter.