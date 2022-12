Inter, il messaggio di cordoglio per Pelé: «Scomparso un grande»

La notizia della scomparsa di Pelé ha scosso il mondo del calcio. Anche l’Inter ha voluto pubblicare un messaggio di cordoglio, per unirsi alla famiglia in questo momento difficile e per ricordare un grande della storia del calcio.

CORDOGLIO – Una brutta notizia ha scosso il mondo del calcio questa sera: la scomparsa, a 82 anni, di Pelé. Non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio da parte dell’Inter che, attraverso i propri canali social ufficiali, ha pubblicato una foto dell’ex attaccante con un’altra leggenda del calcio (e della storia nerazzurra): Giacinto Facchetti. “Il Club e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa del grande Ederson Arantes do Nascimento, per tutti, per sempre, Pelé“. Questo il ricordo della società.

Il Club e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa del grande Edson Arantes do Nascimento, per tutti, per sempre, Pelé. — Inter (@Inter) December 29, 2022

Qui sopra il post sul profilo Twitter ufficiale nerazzurro.