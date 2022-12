Mkhitaryan, controlli dopo Sassuolo-Inter e la sostituzione ‘forzata’: le ultime – Sky

Henrikh Mkhitaryan dopo tre minuti del secondo tempo è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo per un problema fisico (vedi QUI). Di seguito le ultime riguardo le sue condizioni secondo quanto riportato da Sky Sport.

LE CONDIZIONI – Mkhitaryan al 48′ ha lasciato il campo durante l’amichevole Sassuolo-Inter per un problema fisico. Come già ribadito in precedenza, secondo le prime informazioni, per l’armeno dovrebbe trattarsi di una leggera lombalgia. Il giocatore sarebbe dunque stato sostituito per ragioni prudenziali, per non rischiare nulla in vista della ripresa del campionato contro il Napoli. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, nei prossimi giorni ovviamente lo staff medico valuterà la possibilità di effettuare ulteriori controlli per accertare le condizioni fisiche del giocatore.