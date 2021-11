FOTO – Dumfries prepara Montenegro-Olanda. Occasione per ripartire?

Dumfries si sta allenando con l’Olanda in vista del prossimo impegno di Qualificazioni Mondiali. L’esterno dell’Inter, sui propri social, ha postato una foto della seduta odierna.

CHANCE – Denzel Dumfries non sta attraversando un momento semplicissimo in casa Inter. Alcune prestazioni opache hanno portato spesso Simone Inzaghi a preferirgli Matteo Darmian sulla fascia destra, di fatto rallentando il suo inserimento tattico nel calcio italiano. Per l’esterno nerazzurro ora c’è la nazionale e le prossime due gare di Qualificazioni Mondiali contro Montenegro e Norvegia possono essere la giusta occasione per scrollarsi un po’ di ruggine di dosso e ritrovare fiducia e continuità di impiego. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’96 ha postato una storia dalla seduta di allenamento odierna degli Oranje. Concentrazione massima e un solo obiettivo in testa. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Denzel Dumfries