Napoli, prosegue la preparazione verso l’Inter. Lavoro personalizzato per due

Inter-Napoli è in programma dopo la sosta per le nazionali, il 21 novembre alle ore 18.00 a San Siro. Gli uomini di Spalletti continuano la preparazione in vista del fondamentale match di Serie A.

VERSO IL BIG MATCH – Il Napoli prepara la sfida contro l’Inter a San Siro in programma dopo la pausa per le nazionali. Al Konami Training Center, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha sostenuto una seduta mattutina. La sessione è iniziata con una prima fase di attivazione e circuito di forza. Di seguito, il gruppo ha svolto un lavoro sul possesso palla e una partita a campo ridotto. Allenamento personalizzato per due calciatori: Kostas Manolas e Kevin Malcuit.

Fonte: sscnapoli.it