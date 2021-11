Skriniar, 90′ in campo nel pareggio inutile tra Slovacchia e Slovenia

Slovacchia-Slovenia, partita di Qualificazioni Mondiali, è andata in scena allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava. La sfida si è conclusa sul punteggio di 2-2. Titolare in difesa il centrale dell’Inter Skriniar.

UN PUNTO – Milan Skriniar scende in campo con la maglia della Slovacchia nel match di Qualificazioni Mondiali contro la Slovenia. Miha Zajc apre le marcature al 18′ per gli ospiti ed è l’unica marcatura del primo tempo. Nella ripresa arriva l’espulsione di Miha Blazic con conseguente calcio di rigore trasformato da Ondrej Duda, che al 58′ pareggia i conti. Nonostante l’inferiorità numerica, la Slovenia riesce a tornare in vantaggio con Miha Mevlja al 62′. Il 2-2 lo firma l’attaccante dello Spezia David Strelec al 74′. Il match si conclude in pareggio. 90′ in campo per Skriniar al centro della difesa. Entrambe le squadre salgono a 11 punti nel Gruppo H, lo stesso della coppia dell’Inter Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (vedi articolo).