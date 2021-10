FOTO – De Vrij celebra la vittoria dell’Olanda: «In testa, andiamo avanti!»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è stato uno dei protagonisti della rotonda vittoria dell’Olanda sulla Nazionale di Gibilterra. Il difensore, attraverso Twitter, ha espresso la sua contentezza per il successo

VITTORIA – L’Olanda veleggia verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Il 6-0 contro Gibilterra, match in cui è andato a segno il nerazzurro Dumfries, lascia soddisfatto anche Stefan de Vrij che, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto celebrare il successo: “Sempre bello tornare al De Kuip. Siamo sempre in testa, andiamo avanti!”

Happy to be back at De Kuip 🏠

Still on top, we move ahead 🦁 @onsoranje #dekuip #WCQ pic.twitter.com/7gNqoGzgqC — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) October 12, 2021

A DISPOSIZIONE – Dopo il successo con la sua Nazionale, De Vrij nelle prossime ore tornerà ad Appiano Gentile per preparare la delicata sfida di campionato contro la Lazio.