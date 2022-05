FOTO – D’Ambrosio: «L’Inter non vuole mollare! Emozioni incredibili»

D’Ambrosio il giorno dopo la vittoria contro la Sampdoria all’ultima giornata di campionato, ha analizzato la stagione appena disputata con l’Inter.

MAI MOLLARE – Danilo D’Ambrosio dopo l’ultima di campionato ha analizzato così la stagione dell’Inter: «Le lacrime versate e la delusione di ieri sono significative di un gruppo che non vuole mollare! Le 2 finali vinte ci hanno fatto vivere emozioni incredibili e sensazioni indelebili che saranno per sempre nei nostri cuori 🖤💙 🏆 🏆Ci nutriremo di tutti gli insegnamenti che questo campionato ci ha fatto vivere, per dare nuovamente battaglia su ogni campo e per raggiungere i nostri e i vostri sogni!».

Di seguito il post pubblicato da D’Ambrosio sui social.