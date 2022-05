Perisic, parla l’agente dopo l’incontro con la dirigenza dell’Inter: «Vedremo»

L’entourage di Ivan Perisic ha da poco incontrato l’Inter per discutere del rinnovo di contratto (vedi articolo). Dopo l’incontro, una parola da parte del suo procuratore, Frane Jurcevic riportata da Sportmediaset.

DOPO L’INCONTRO – L’Inter nel pomeriggio ha incontrato l’entourage di Ivan Perisic per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Uscendo dalla sede dall’Inter in Viale della Liberazione, il suo agente Frane Jurgevic – assieme a Tomislav Kasalo, avvocato di fiducia -, ha detto sorridendo: «Vedremo». Ricordiamo che l’Inter ha alzato l’offerta a 5 milioni più bonus per arrivare alla cifra richiesta dall’esterno.

Fonte: Sportmediaset