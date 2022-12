FOTO − Conte ricorda Mihajlovic: «Guerrieri si nasce, buon viaggio Sinisa»

L’ex tecnico dell’Inter, Conte, ha voluto ricordare Mihajlovic. Belle parole nei confronti di un uomo prima e uno sportivo poi autentico come pochi

GUERRIERO − Anche Antonio Conte ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso all’età di 53 anni oggi pomeriggio. L’ex tecnico dell’Inter lo ha affrontato sia da giocatore che da allenatore. Su Instagram l’omaggio in occasione di un Inter-Bologna giocato a San Siro nel 2020: «Guerrieri si nasce.. e tu lo sei sempre stato in campo come nella Vita. Buon viaggio Sinisa».

Peraltro, domani la squadra di Inzaghi ricorderà Mihajlovic con un doppio bel gesto in virtù dell’amichevole contro il Betis Siviglia ( vedi articolo ).