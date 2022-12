FOTO – Ajara pensa già al rientro: «Inter Women, continuiamo a spingere!»

Ajara pubblica un nuovo post sui propri profili social. Dopo l’ultima vittoria in Serie A Femminile, l’attaccante nerazzurra continua a motivare le proprie compagne dell’Inter Women. Di seguito lo scatto e la frase condivisi.

SPINGERE – Dopo la vittoria sul campo del Pomigliano (vedi pagelle), l’Inter Women è a riposo per la sosta natalizia. Ajara Nchout Njoya, però, sembra non staccarsi dalla Serie A Femminile. L’attaccante nerazzurra, infatti, pubblica uno scatto sul proprio profilo Instagram e aggiunge: «Continuiamo a spingere!». Per tornare a ottenere una striscia di risultati utili consecutivi, come fatto all’inizio di questa stagione, alla squadra di Rita Guarino serve costanza e stimoli forti.

Al rientro in campionato, a gennaio, le interiste dovranno sfidare in campionato la Sampdoria e in Coppa Italia Femminile il Parma.