Sommer il piano B del Bayern Monaco? Concorrente scomodo per l’Inter!

Yann Sommer interessa al Bayern Monaco. Ne sono sicuri in Germania. Il club bavarese, infatti, dovrà fare a meno di Neuer che si è rotto una gamba andando su sci. Anche l’Inter aveva chiesto informazioni sul portiere in forza al Borussia Monchengladbach

PIANO B − Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Manuel Neuer. Il primo nome sulla lista, come riferisce Sky Sport Deutschland, è Alexander Nubel, portiere di proprietà dei bavaresi ma in prestito al Monaco in Francia. Nonostante il Bayern sia proprietario del cartellino non sarà facile strappare Nubel al club francese, che punterebbe al riscatto a fine stagione. Dunque, ecco il piano B. Sommer, portiere quasi 34enne del Borussia Monchengladbach, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Lo svizzero non dovrebbe rinnovare. Sulle sue tracce anche l’Inter come post Samir Handanovic.