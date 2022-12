Facchetti: «Mihajlovic ci resterà nel cuore! Ricordo festa 100 anni Inter…»

Facchetti, figlio del grande Giacinto, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Lo scrittore e tifoso nerazzurro ricorda la festa dei 100 anni dell’Inter

AUTENTICO − Gianfelice Facchetti ricorda Mihajlovic su Instagram: «È una sera di marzo del 2008 a San Siro e l’Inter festeggia 100 anni. Uno dopo l’altro, in ordine alfabetico, sul terreno di gioco compaiono i protagonisti di un secolo. Gli ultimi due a braccetto, sono Antonio Caracciolo, l’ex più anziano con una sola presenza ufficiale in nerazzurro, e Sinisa Mihajlovic appena ritirato e subito al fianco di Roberto Mancini in panchina. Credo che anche questo sia stato Sinisa, un uomo capace di portare e vestire la storia in cui ha scelto di camminare anche se non conta per quanto tempo, l’orologio è solo una maledetta fregatura. Pochi giocatori riescono a cogliere lo spirito di un club o di una maglia, ad alcuni non basta una carriera intera per risultare convincenti. Lui ne è stato capace in fretta, per più colori, perché era autentico, uno che resterà nel cuore della gente. Buon viaggio, campione!».