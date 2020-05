FOTO – Cambiasso abbraccia Milito e ricorda Inter-Roma di Coppa Italia

Condividi questo articolo

Cambiasso rende onore al 5 maggio 2010 e il primo titolo vinto dall’Inter nell’anno del Triplete. L’ex centrocampista, nelle sue Instagram Stories, abbraccia Milito nel trionfo dell’Olimpico in finale di Coppa Italia contro la Roma

TRIONFO – Esteban Cambiasso è stato uno dei grandi protagonisti dell’Inter di José Mourinho, quella che trionfò in Italia e in Europa nel 2010. L’ex centrocampista nerazzurro ricorda il 5 maggio 2010, data in cui l’Inter alzò al cielo il primo dei tre storici titoli: la Coppa Italia vinta contro la Roma grazie al bellissimo gol di Diego Milito. L’argentino su Instagram ha pubblicato l’abbraccio con il Principe a fine partita e un sorriso pieno di gioia.