FOTO – Asllani si unisce alla festa per Inter-Barcellona: «Che serata!»

Mentre in Spagna ci si dilania per la sconfitta di ieri, minacciando addirittura denunce per l’arbitraggio (vedi articolo), in casa nerazzurra si festeggia dopo la vittoria in Inter-Barcellona. Tra i giocatori a esprimere la propria felicità c’è anche Kristjan Asllani, con un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

SERATA MAGICA – Una notte così, a San Siro, era attesa da tanto. E i nerazzurri l’hanno regalata ai tifosi, con una vittoria in Inter-Barcellona che sa davvero di impresa. Tra i giocatori scesi in campo anche Kristjan Asllani, che nel finale ha preso il posto del match-winner Hakan Calhanoglu. Il centrocampista albanese ha voluto far sentire anche la sua voce, con un post su Instagram: “Che serata!” le sue parole. Come dargli torto?

Questo il post del numero 14 nerazzurro sul suo profilo ufficiale.