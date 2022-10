Paulo Sousa: «Lewandowski, tante difficoltà. Inter brava in un aspetto»

Presente ieri a San Siro per Inter-Barcellona, Paulo Sousa ha avuto modo di osservare anche Robert Lewandowski, che ha avuto modo di allenare in passato in qualità di CT della Polonia. Negli studi di Sky Sport, l’ex tecnico – tra le altre – della Fiorentina ha analizzato la sua prestazione e la gara di ieri a San Siro.

INNOCUO – Robert Lewandowski era uno dei grandi attesi di Inter-Barcellona, ma la difesa dell’Inter è riuscita a disinnescarlo. Di questo ha parlato Paulo Sousa, analizzando la gara di San Siro: «È mancata la profondità. Il Barcellona ha provato a fare qualcosa solo con Dembélé. Sui cross Robert era sempre isolato e molto solo, in inferiorità numerica. Raphinha ha avuto molte difficoltà fra le linee. Le distanze fra i reparti dell’Inter sono state molto corte. Robert è un campione, ha tante qualità, ci ha provato a fare qualcosa ma non è riuscito».