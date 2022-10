Pistocchi: «Dumfries, tocco di mano involontario! Un altro l’errore»

Mentre si infiammano le polemiche per l’arbitraggio di Inter-Barcellona, Maurizio Pistocchi ha commentato i due episodi clou della partita. Ovvero il gol annullato a Pedri e il rigore non concesso ai catalani per tocco di mano in area di Denzel Dumfries.

EPISODI SIMILI – Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, Maurizio Pistocchi ha commentato così gli episodi di Inter-Barcellona: «Sul gol non è giusto annullare. La FIFA ha stabilito che in caso di deviazione accidentale, il seguente gol non è punibile. Questo era decisamente accidentale, perché Ansu Fati va con un atteggiamento corretto e gli finisce sul braccio solo dopo il tocco di Onana. Stessa dinamica in occasione del calcio di rigore del Barcellona. Su un cross dalla destra si avventa Dumfries. Nonostante il tentativo di colpire di testa, finisce sulla mano. Non è volontario. La postura del corpo è assolutamente corretta e ha addirittura gli occhi chiusi preparandosi all’impatto di testa. Stesso episodio, ma due decisioni diverse. Questo è l’errore dell’arbitro».