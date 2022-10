Barcellona, denuncia all’UEFA dopo l’Inter… Anzi no! I catalani ci ripensano

Prosegue la coda di polemiche in casa Barcellona dopo la sconfitta di ieri a San Siro contro l’Inter. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, la società avrebbe addirittura pensato di sporgere denuncia alla UEFA, salvo poi ripensarci.

BISOGNA SAPER PERDERE – Il Barcellona negli anni, non solo contro l’Inter, ci ha abituato a mostrare la difficoltà di accettare una sconfitta. Come successo oggi, dopo l’1-0 di ieri sera a San Siro. Parole di fuoco e grandi polemiche da parte di tesserati e non per l’episodio di Dumfries nel finale. Un errore che può capitare. Ma che ha anche causato in casa Barcellona la voglia di sporgere addirittura denuncia alla UEFA. Salvo poi ripensarci, dal momento che la società ha capito che per esprimere la propria posizione ci sono altri canali. Ma, in ogni caso, è solo il risultato del campo a parlare.