Sassuolo in campo in vista dell’Inter: allenamento con partita

Mentre in casa Inter ci si gode – giustamente – la vittoria contro il Barcellona, al Sassuolo si prosegue con la preparazione in vista del match di sabato alle 15. Squadra in campo oggi agli ordini di Alessio Dionisi, con tanto di partita in chiusura.

ALLENAMENTO POMERIDIANO – Sono scesi in campo nel pomeriggio di oggi i giocatori del Sassuolo, al fine di preparare la partita di sabato alle 15 contro l’Inter. Allenamento pomeridiano per i neroverdi che, agli ordini del tecnico Alessio Dionisi, Seduta composta da riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche e infine una partita a tutto campo contro la Primavera per chiudere la sessione. Prossimo allenamento in programma domani pomeriggio.