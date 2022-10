Skriniar, Inter pronta a proposta da top. Bivio per il giocatore – Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport in collegamento dallo Juventus Stadium – dove questa sera i bianconeri affronteranno il Maccabi Haifa – Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti anche sulla questione legata al possibile rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter.

VOLONTÀ DA CHIARIRE – Milan Skriniar, dopo la fascia di capitano e la grande prestazione contro il Barcellona, si prepara a decidere il suo futuro. Come riporta Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha fatto sapere al procuratore del giocatore che è il caso di vedersi per capire quali sono le condizioni. Probabilmente dopo il ritorno con il Barcellona. L’Inter farà una proposta importante, in linea con i rinnovi top fatti negli ultimi mesi, attorno a sei, sei e mezzi netti. Se poi il giocatore penserà di guadagnare le cifre che ha messo sul piatto il PSG è chiaro che non c’è gara. Bisogna capire anche la volontà del giocatore di giurare o meno fedeltà alla società. Se farà una questione di soldi o di riconoscenza e di voglia di sposare il progetto ancora a lungo».