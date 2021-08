FOTO – Andersen: «Un nuovo capitolo. Orgoglioso di essere all’Inter»

L’Inter guarda sempre al futuro e mette sotto contratto Silas Andersen, centrocampista danese classe 2004. Il giovane era a Milano per firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri e ora è ufficiale con il giocatore che ha postato gli attimi della firma.

NUOVO CAPITOLO – L’Inter come detto guarda sempre al futuro e Andersen è un profilo su cui i nerazzurri puntano forte (vedi articolo). Un classe 2004 seguito da molti top club europei che però ha scelto l’Inter per ultimare la sua formazione calcistica e lanciarsi nel calcio dei grandi. Il centrocampista danese si unirà ovviamente alla Primavera nerazzurra e poco fa ha postato gli attimi della firma del contratto in sede a Milano con una lunga didascalia. «È iniziato un nuovo capitolo! Vorrei ringraziare enormemente i miei allenatori e il mio agente per aver reso possibile questa meravigliosa opportunità. Non vedo l’ora di affrontare nuove sfide. So di avere il miglior supporto dalla mia famiglia e dai miei amici. Per questo sono felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia dell’Inter. Forza nerazzurri».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silas Andersen (@silaseandersen8)