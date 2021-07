L’Inter accoglie Andersen: il giovane danese è in sede per la firma

Silas Andersen è ormai un giocatore dell’Inter. Il giovane centrocampista danese classe 2004 è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra.

All’Inter oggi è il giorno di Silas Andersen. Il giovane centrocampista danese, classe 2004, prelevato dal Copenaghen, è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Il giocatore non sarà aggregato alla prima squadra di Inzaghi, ma alla Primavera del nuovo allenatore Cristian Chivu. A dare notizia è Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale.