VIDEO – Inter, occhio nerazzurro e appuntamento a stasera! Calhanoglu?

L’Inter ha dato ufficialmente inizio alla nuova stagione ieri con il primo giorno di raduno ad Appiano Gentile. Il club nerazzurro, su Twitter, ha dato appuntamento alle ore 23.00 con un video criptico. Si tratta di Calhanoglu?

APPUNTAMENTO – L’Inter ha dato ufficialmente avvio alla nuova stagione con il primo giorno di raduno al quale ovviamente non erano presenti tutti i giocatori che hanno preso parte a Euro 2020 e Copa America. Tra gli assenti anche Hakan Calhanoglu, primo acquisto dell’era Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, su Twitter, ha dato appuntamento per stasera alle ore 23.00 con un video criptico nel quale appare un occhio nerazzurro. Tutto fa pensare che si tratti proprio dell’ex Milan e del suo video-annuncio. Non ci resta che attendere.