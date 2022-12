FOTO – Anche Milito vola verso il Qatar per supportare l’Argentina

Diego Milito vola verso il Qatar…da tifoso. El Principe si sta dirigendo verso Doha per supportare da vicino l’Albiceleste in vista della semifinale contro la Croazia

UN TIFOSO IN PIÙ – Come si può vedere da una foto postata sul suo profilo Instagram, Diego Milito si appresta a volare verso Doha con suo figlio Gonzalo. El Principe ha deciso di supportare da vicino l’Argentina, che martedì scenderà in campo contro la Croazia nella semifinale del Mondiale in Qatar. A Doha Milito ritroverà tre suoi compagni ai tempi del Triplete: Zanetti, Cambiasso e Samuel (che fa parte dello staff tecnico Albiceleste).

Ecco la foto postata dall’ex attaccante dell’Inter su Instagram.