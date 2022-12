Inter, amichevoli stress-test per la difesa. Sfida al Napoli nel mirino

L’Inter si prepara alla ripartenza della stagione. Le amichevoli dei prossimi giorni saranno utili per capire lo stato di forma della difesa nerazzurra attesa, il 4 gennaio, dalla super-sfida contro il Napoli

STRESS TEST – L’Inter ha già disputato due amichevoli, entrambe vittoriose, contro Gzira United e Salisburgo. I prossimi test in programma, contro Real Betis, Reggina e Sassuolo fungeranno da stress-test per la squadra ed in particolare per la difesa nerazzurra, decisamente sottotono nella prima parte di stagione. Le amichevoli daranno segnali utili ad Inzaghi in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio, contro il Napoli: la super-sfida contro gli uomini di Spalletti è fondamentale per il prosieguo della stagione dell’Inter ed è, senza mezzi termini, un appuntamento dal non fallire. Uno dei punti di forza della squadra di Spalletti è il reparto offensivo: solo una prova maiuscola di Skriniar e compagni potrà arginare l’estro degli attaccanti a disposizione di Spalletti.

RIMONTA? – La rimonta dell’Inter passa, inevitabilmente, da una grande difesa. I troppi gol subiti nella prima parte di stagione sono stati una delle cause dell’attuale ritardo in classifica della squadra di Inzaghi. Servirà oliare al meglio i meccanismi difensivi, apparsi troppe volte ingolfati nel corso della prima parte della stagione, con diversi errori, soprattutto individuali. Errori ciclici a cui la squadra dovrà porre rimedio, a partire dalla sfida contro il Napoli.