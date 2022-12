Nosotti: «Manca il miglior Lukaku! L’Inter ne ha bisogno per due motivi»

Marco Nosotti, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku. Il giornalista considera l’attaccante belga fondamentale per l’Inter di Inzaghi

DETERMINANTE – Queste le parole di Nosotti: «Manca il miglior Lukaku. Se non è in perfette condizioni fisiche non può fare il suo gioco. Altri possono nascondere una prestazione, lui no. L’Inter ha bisogno del miglior “Big Rom” per avere una variante al suo modo di finire il campo e finalizzare il suo lavoro che fa bene sugli esterni ed adesso anche in mezzo. Il Napoli? Oggi gol subiti su errorino, gli era già capitato contro l’Udinese. Gli azzurri non devono piacersi troppo».