FOTO – Adriano ricorda i tempi d’oro: «Inter vi amo!» E approva un grande ex

Adriano non dimentica i suoi gloriosi tempi passati all’Inter, in particolare il ritorno a gennaio 2004 dopo due anni fra Fiorentina e Parma. E la foto pubblicata sui suoi account social attira anche un grande ex.

IL RICORDO – “Inter vi amo!” Tre parole, molto semplici, da parte di Adriano Leite Ribeiro. Con loro due foto relative al primo periodo in nerazzurro, la seconda riconoscibilissima del suo ritorno in grande stile a gennaio 2004, decisivo per la rimonta valsa il quarto posto. Il post, pubblicato su Instagram, non lascia insensibile un altro grande ex. Si tratta di Romelu Lukaku, che appare fra i tanti like (dopo una settimana di voci su un eventuale ritorno all’Inter).

Questo il post di Adriano su Instagram col like di Lukaku.