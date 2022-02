Spalletti: «Lotta con Inter e Milan? Bagarre per uomini forti. Ho fonti misteriose»

Spalletti lancia la corsa a Inter e Milan, che domani potrebbe rispettivamente sorpassare (con una partita in più) e raggiungere se dovesse battere la Lazio. L’allenatore del Napoli, in conferenza stampa, dice la sua sulla lotta a tre (o anche di più).

TUTTO APERTO – Luciano Spalletti giudica la corsa del Napoli con Inter e Milan: «Per quello che riguarda il futuro grossomodo ci vedo una bella bagarre. Può diventare una giostra bella e crudele allo stesso tempo, per uomini forti e anime forti. Perché poi ci sono molte squadre che possono rientrare nella lotta Champions League, ci sono delle possibilità di riapertura per quanto riguarda la vittoria del campionato per diverse squadre. Soprattutto i miei calciatori poi ci daranno tutto, perché sono abituati a fare così. Devono riconoscere poi quella che in questo momento deve essere una corsa a perdifiato».

LA CARICA – Spalletti ritiene che il Napoli abbia la possibilità di restare in corsa: «Non c’è niente che non sappiamo di quello che è il nostro gioco e di quelle che sono le nostre difficoltà. Ne abbiamo già superati diversi, sappiamo che poi la soluzione è sempre dentro noi stessi. Perché tra il periodo migliore e il periodo peggiore poi in mezzo ci siamo sempre noi, siamo sempre quelli lì. Per cui tutto dipende ancora da noi: io non so dare risposte facili di quella che è poi la possibilità di futuro e di riuscire a vincere il campionato. Abbiamo perso delle energie, perché le abbiamo perse e bisogna ammetterlo, però dentro la squadra io ho ancora tante fonti misteriose che possono darci poi delle soluzioni a tante cose. Per cui si va a giocare con fiducia, sapendo che questa è una chance che ci dobbiamo giocare. È l’occasione per far vedere se la nostra forza può andare oltre tutto».