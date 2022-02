Eriksen: «Sono felice del rientro, qualcosa di speciale! Sapevo cosa fare»

Eriksen oggi è finalmente tornato in campo, dopo otto mesi e mezzo dal malore in Danimarca-Finlandia. Al termine di Brentford-Newcastle United 0-2 (vedi articolo) ha inevitabilmente mostrato la sua soddisfazione.

IL GRANDE RITORNO! – Christian Eriksen è di nuovo un calciatore, la prima volta dopo il problema al cuore agli Europei. L’ex Inter dà le sue sensazioni su Brentford-Newcastle United: «Chiaramente non un bel risultato, però sono felice. Tornare qui, dopo tutto quello che ho passato, è una sensazione meravigliosa: sono felice che sia successo. Il tecnico non mi ha detto molto, abbiamo parlato ogni giorno nelle ultime settimane. Sapevo cosa dovevo fare, mi ha detto di godermi la partita. Sperare di partire titolare? Non si poteva prevedere come poteva andare la partita. Il fatto che poi siamo rimasti in dieci ha cambiato la situazione e reso la partita più difficile: è stata una bella lotta però alla fine è andata male. L’accoglienza dei tifosi? È stato molto speciale, fin da quando sono tornato è stato davvero molto emozionante per me. Il pubblico è stato molto vicino, mi ha aiutato tanto. Bello rientrare, un qualcosa di speciale».