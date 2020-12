D’Ambrosio: il jolly di Conte concentrato in vista di Verona-Inter

Danilo D’Ambrosio si allena e si prepara con grande concentrazione in vista di Verona-Inter (mercoledì alle 18.30). Conte lo schiererà titolare?

FOCUS – Danilo D’Ambrosio continua a dare il massimo allenamento, in modo da farsi trovare pronto da Antonio Conte. Il tuttofare dell’Inter manca da un po’ dalla distinta di inizio partita, precisamente da Inter-Torino del 22 novembre scorso. Eppure, il numero 33 riesce ad incidere anche con pochi minuti a disposizione. Come si è visto a Cagliari, dove trovò il gol del (momentaneo) 1-2 in meno di due minuti dall’ingresso. Contro lo Spezia si pensava potesse dare respiro ad alcuni elementi della retroguardia, ma invece è entrato solo all’80’. Chance rinnovate per lui in Verona-Inter? Ecco il post dall’allenamento di oggi: