Lukaku continua a viaggiare a una media straordinaria in Serie A: il dato

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Lukaku è quota 11 gol in 12 presenze nella Serie A 2020/21. La sua media-gol con l’Inter continua ad essere straordinaria. Solo due meglio di lui negli ultimi 25 anni.

SCHIACCIASASSI – Romelu Lukaku sarà anche stanco a livello fisico, ma di segnare no di certo. Col rigore di ieri contro lo Spezia, il belga sale a 11 gol in questa stagione di Serie A, in dodici presenze. L’anno scorso toccò quota 11 reti dopo 17 presenze di campionato, chiudendo poi a 23 gol alla prima esperienza in Serie A. Quindi se si include anche la scorsa stagione, il numero 9 ha 34 gol in 48 presenze di campionato con l’Inter. Una media stratosferica (0,71), che certifica ancor di più quale sia il suo contributo nella squadra di Antonio Conte.

PODIO – Guardando alle ultime venticinque stagioni di Inter, solo due attaccanti hanno una media migliore (al momento) di Lukaku in Serie A. Si tratta di Luiz Nazario da Lima Ronaldo e Christian Vieri. Il brasiliano ha 49 gol in 68 presenze. Vieri è invece a 103 reti in 144 gare. Entrambi hanno una media di 0,72 gol a partita, appena un centesimo in meno del gigante belga. Allargando l’arco temporale e includendo solo i giocatori con almeno 100 presenze in A, il primo che si trova è addirittura Istvan Nyers. L’attaccante ungherese ha infatti 133 gol in 182 presenze tra il 1948 e il 1954. Lukaku sta provando sempre più a scolpire il suo nome nella storia dell’Inter.