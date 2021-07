D’Ambrosio felice di ritornare ad allenarsi con l’Inter: «Casa»

L’Inter è in ritiro pre-campionato dalla giornata di ieri. Ad Appiano, Inzaghi sta programmando il lavoro in vista della prossima stagione, in attesa dell’arrivo dei giocatori impegnati con le nazionali. Su Instagram, D’Ambrosio ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’inizio degli allenamenti

CASA − In attesa dell’arrivo dei big impegnati con le nazionali, Simone Inzaghi ha iniziato il suo primo ritiro pre-campionato come allenatore dell’Inter. Ad Appiano Gentile, presenti diversi giocatori tornati dai vari prestiti, nonché i soliti senatori, sempre più attaccati alla maglia nerazzurra. Uno di questi, è Danilo D’Ambrosio che ha pubblicato su Instagram tre foto con tanto di didascalia: «Casa».

