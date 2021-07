Vanheusden dall’Inter al Genoa è fatta: intesa trovata tra i due club

Operazione conclusa per il passaggio di Vanheusden dall’Inter al Genoa. Come riporta il sito “Gianluca Di Marzio.com”, il giovane difensore belga si trasferisce al Grifone con la formula del prestito

AFFARE FATTO − Il passaggio dall’Inter al Genoa di Zinho Vanheusden è ormai cosa fatta. L’idea che nelle ultime ore stava prendendo sempre più quota con il Genoa in vantaggio sullo Spezia sembra ormai essere diventata cosa fatta. Come riporta il sito “Gianluca Di Marzio.com”, Inter e Genoa hanno raggiunto ad un accordo definitivo per il giovane difensore belga, rientrato dopo il prestito allo Standard Liegi. L’affare si chiude con un prestito secco.