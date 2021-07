Curva Nord: «Inzaghi avrà dalla sua parte un popolo. Siamo i campioni»

L’Inter di Inzaghi ha iniziato il suo ritiro pre-campionato nella giornata di giovedì. Come aveva annunciato già nei giorni scorsi (vedi articolo), la Curva Nord ha voluto ricordare sul proprio profilo ufficiale di Facebook, l’appuntamento per domani ad Appiano Gentile

SUPPORTO − Questo il messaggio postato dalla Curva Nord anche a supporto di Inzaghi: «Domani, ore 10.00, TUTTI AD APPIANO GENTILE!Vincere è stato meraviglioso. Rivincere, viste le vicissitudini, lo sarà ancora di più. Domani dobbiamo cercare di trasmettere tutto il nostro entusiasmo alla squadra ed al mister. L’ambiente Inter, lo sappiamo bene, può divorare qualsiasi allenatore. Inzaghi, avrà però dalla sua un popolo che non intende cedere lo scettro di campione. La Nord lotterà con tutte le sue forze per confermare la vetta, gli interisti pure. Sappiamo che non sarà facile, ma nulla può farci paura. SIAMO I CAMPIONI! Che la nuova era abbia inizio! Per chi fosse impossibilitato a venire ad Appiano, sarà comunque disponibile la diretta sul canale youtube “CN69_OFFICIAL”».